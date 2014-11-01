Airbus A321

Airbus A321, Herstellerland: Konsortium aus Europa Die A321 ist das grösste Flugzeug in der A320 Produktfamilie. Sie absolvierte am 11. März 1993 den Erstflug und wurde bereits mehr als 350 mal gebaut. Spannweite: 34,1 m, Länge: 44,51 m, Startgewicht: 83.000 kg.

Der A321 ist der grösste Spross aus der Airbus A320 Familie. Die Maschine füllt, gemessen an der Sitzplatzkapazität, die Lücke zwischen den Kurz- und Mittelstreckenflugzeugen mit 150 bis 180 Sitzplätzen nach oben hin zu den Grossraumflugzeugen Airbus A330 und Boeing 767. In einer Einklassenbestuhlung kann das Flugzeug bis zu 220 Fluggäste aufnehmen. Normalerweise fliegen die Fluggesellschaften in einer Konfiguration mit zwei Klassen, die Platz für 186 Passagiere bietet. Der A321 war das zweite Muster der Kurz- und Mittelstreckenfamilie von Airbus, sie hob am 11. März 1993 zum Erstflug ab. Der erste A321 wurde komplett im Airbus Werk Hamburg zusammengebaut. Gegenüber der A320 mussten Anpassungen am Flügel vorgenommen werden und tragende Strukturteile verstärkt werden. Das höhere Start- und Landegewicht zog Änderungen am Fahrwerk mit sich. Von dem Airbus A321 wurden bereits mehr als 350 Flugzeuge gebaut.

Airbus A321-200 (Archiv: Robert Kühni)

Technsiche Daten: Airbus A321-200

Hersteller: EADS, Airbus Industries

Antrieb Option 1: CFM International, 2 x CFMI CFM56-5A oder 5B

Schubkraft: 2 x 30'000 bis 33'000 lb

Antrieb Option 2: 2 x IAE V2500-A5

Schubkraft: 2 x 30'000 lb bis 33'000 lb

Besatzung: 2 Piloten, Kabinenbesatzung 4 bis 6

Anzahl Passagiere 1 Klasse: 220

Anzahl Passagiere 2 Klassen: 185

Erstflug: 11 März 1993