HS 748-2B

British Aerospace HS 748-2B, Herstellerland: Grossbritannien Die British Aerospace HS 748-2B wurde nach ihrer Entwicklung von Hawker Siddeley übernommen. Insgesamt wurden 380 Flugzeuge gebaut und an zahlreiche militärische und zivile Unternehmen geliefert. Spannweite: 31,23 m, Länge: 20,42 m, Maximales Abfluggewicht: 21.092 kg

Die Firma A.V. Roe entwickelte 1958 ein Zubringerflugzeug mit 20 Sitzen. Als sich niemand für die Maschine interessierte, übernahm Hawker Siddeley die Entwicklungsidee, vergrösserte die Konstruktion und produzierte auf eigene Rechnung einen Prototyp. Dieser absolvierte am 24. Juni 1960 in Woodford seinen Jungfernflug. Aus der HS 748-2A entstand Ende der siebziger Jahre die jüngste Maschine der Typenfamilie, nämlich die HS 748-2B, welche später in BAe 748 umgetauft wurde. Die HS 748-2B ist mit stärkeren Triebwerken ausgerüstet und verfügt über eine grössere Spannweite. Von der 748 wurden gesamthaft 380 Flugzeuge produziert und an zahlreiche zivile sowie militärische Betreiber geliefert. Die Maschine stand wiederum Pate für das Zubringerflugzeug ATP von British Aerospace.

British Aerospace HS 748-2B (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten British Aerospace HS 748-2B

Hersteller: Hawker Siddeley, British Aerospace England

Verwendung: Kurzstrecken Passagierflugzeug

Antrieb: 2 Propellerturbinen Rolls Royce Dart Rda. 7 Mk 536-2

Leistung: je 2280 Wellen PS (1700 kW)

Besatzung: 2 Piloten

Passagiere: 40 bis 58

Erstflug: 22. Juni 1979