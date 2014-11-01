Mooney Ovation 3

Mooney Ovation 3, Herstellerland: USA Die Mooney Ovation erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 365 km/h. Damit ist diese Mooney eines der schnellsten Einmotorigen Motorflugzeuge in heutiger Zeit. Spannweite: 11 m, Länge: 9,11 m, Maximales Abfluggewicht: 1528 kg

Mooney`s zwanzigster Entwurf eines Flugzeugmodelles war der erfolgreichste. Das Flugzeug wurde M20 genannt. Über die vergangenen 50 Jahre wurden verschiedene Varianten der M20 produziert, von den Holzflügel-Modellen M20 und M20A in den 1960er Jahren, bis zum schnellsten Modell des 21.Jahrhunderts, der M20T Acclaim, die bis zum Ende der Firmengeschichte von Mooney gefertigt wurde. Die Mooney M20 Serie wurde in drei Kabinenlängen gebaut: kurze, mittlere (inklusive M20J) und lange Kabinenlänge. Alle M20'er haben 4 Sitze. Bei den langen Kabinen haben die Passagiere eine erhöhte Beinfreiheit. Dies geht auf Kosten der Leistung, welche deshalb etwas geringer ist. Die über Jahre erfolgten Weiterentwicklungen haben aber diesen Nachteil bei den längeren Versionen gut kompensiert. Die Ovation 3 wurde standardmässig mit dem Glascockpit Garmin 1000 GDL69A und dem Transponder Mode S ausgeliefert. Die Mooney hat einen Dreiblattpropeller, welcher mit einem TCM IO-550-G A/P Aggregat angetrieben wird. Das Flugzeug erreicht eine Geschwindigkeit von 365km/h. Als erster Einmotoriger Flugzeughersteller erhielt Mooney die Erlaubnis des FAA, den neuen dreiachsigen, digitalen, zweikanal und fail passive Garmin GFC 700 (Automatisches Flug Control System) einzubauen.

Technische Daten: Mooney Ovation

Hersteller: Mooney Airplane Company

Verwendung: Reiseflugzeug

Antrieb: TCM IO-550-G A/P