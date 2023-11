ValueJet CRJ 900 macht Bruchlandung

Bombardier CRJ-900LR ValueJet (Foto: Bombardier)

Am Dienstag ist ein Bombardier CRJ 900 von ValueJet in Port Garcourt, Nigeria nach der Landung von der Piste abgekommen, alle Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug vom Typ Bombardier CRJ-900LR startete am frühen Dienstagnachmittag, den 14. November 2023, auf dem Lagos-Murtala Muhammed International Airport in Nigeria zu einem Inlandflug zum rund 400 Kilometer östlich gelegenen Port Harcourt International Airport. An Bord von ValueJet Flug VK-226 befanden sich 62 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Während der Landung auf der Piste 21 ging etwas schief, die Maschine verpasste den letzten Rollweg, geriet ins Gras und blieb dabei stecken. Die Runway Excursion ereignete sich am Nachmittag um 15:30 Uhr Lokalzeit. Den Bildern nach zu urteilen, erlitt die Maschine bei dieser Runway Excursion keinen Schaden. Von den 67 Insassen wurde bei dem Landezwischenfall niemand verletzt. Die nigerianische Luftfahrtbehörde hat eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

Runway Excursion ValueJet Bombardier RJ-900LR (Foto: Airport Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um den zweistrahligen Bombardier CRJ-900LR mit der Immatrikulation 5N-BXR. Die Maschine wurde im Jahr 2006 unter der Baunummer 15065 fabriziert und erlitt bei dem Zwischenfall keine Schäden.

Runway Excursion Nigeria CRJ-900LR (Foto: Twitter)

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunk herrschte über dem Flughafen ein Gewitter mit Regen. Die Wolkenbasis lag auf einer Höhe von 700 Fuss (213 Meter) und die Sichtweite lag im Niederschlag bei 1.500 Meter. Es wehte ein leichter Wind aus südlicher Richtung. Währen der Landezeit war die Piste nass.

Laut einem Medienbericht in der nigerianischen Zeitung Vanguard hat der Geschäftsführer von ValueJet, Kapitän Dapo Majekodunmi, erklärt, dass Kapitän Stanley Balami der Airline berichtete, dass der Ausrutscher wegen Algen auf der Rollbahn zurückzuführen sei, die das Flugzeug daran hinderten, die Mittellinie auf dem Rollweg zu halten.

METAR

DNPO 141500Z 00000KT 9999 TS SW BKN007 FEW018CB 26/25 Q1007 NOSIG

DNPO 141400Z 20003KT 1500 TSRA BKN007 FEW018CB 24/24 Q1008 BECMG 3000 -TSRA