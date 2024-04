Dana Air MD-82 macht Bruchlandung

Dana Air MD-82 (Foto: AviaPicture)

Eine MD-82 der afrikanischen Dana Air machte heute Morgen auf dem Flughafen Lagos eine Bruchlandung, alle 83 Insassen kamen dabei mit dem Schrecken davon.

Die MD-82 startete heute Morgen, den 23. April 2024, auf dem nigerianischen Hauptstadtflughafen in Abuja zu einem Inlandflug nach Lagos. An Bord von Flug 9J-352 befanden sich laut einer Presseaussendung von Dana Air 83 Personen. Die zweistrahlige Maschine vom Typ McDonnell Douglas MD-82 setzte bei schlechtem Wetter auf der Piste 18L zur Landung an, beim Ausrollen kam die Maschine auf der linken Seite von der Landebahn ab und blieb im Gras stecken. In der Fachsprache spricht man dabei von einer Runway Excursion. Bei dem Unglücksflugzeug brach bei dieser Runway Excursion das Bugfahrwerk ein. Laut Dan Air konnten alle Insassen evakuiert werden und blieben dabei unverletzt. Die nigerianischen Behörden haben eine Unfalluntersuchung eingeleitet.

Dana Air MD-82 (Foto: AviaPics)

Das Flugzeug

Bei dem Unfallflugzeug handelt es sich um die McDonnell Douglas MD-82 mit der Immatrikulation 5N-BKI. Die MD-82 wurde im Jahr 1996 unter der Baunummer 53542/2152 gebaut. Das zweistrahlige Verkehrsflugzeug wurde bei dieser Runway Excursion beim Bugrad mittelschwer beschädigt.

Das Wetter

Während der Landung herrschte über dem Flughafen von Lagos ein leichtes Gewitter mit Niederschlag. Die Sicht wurde mit 7000 Meter angegeben und die Temperatur lag bei 24 Grad Celsius. Der Wind kam aus Südwesten mit einer Stärke von neun Knoten (17 km/h). Die Piste war zum Landezeitpunkt nass.

METAR

DNMM 231000Z 21009KT 7000 -TSRA SCT008 FEW018CB 24/23 Q1013 NOSIG=

DNMM 230900Z 31005KT 7000 -TSRA SCT007 FEW017CB 23/23 Q1015 NOSIG=

DNMM 230800Z 34005KT 6000 -TSRA BKN007 FEW017CB 23/22 Q1015 NOSIG=