Mit Air Astana von Frankfurt nach Atyrau

Air Astana Embraer 190-E2 (Foto: Embraer)

Ab dem 3. Februar 2021 ergänzt Air Astana ihr Flugangebot ab Frankfurt um eine Verbindung nach Atyrau.

Air Astana reagiert damit auf die aktuelle Lage, denn durch Restriktionen der niederländischen Behörden wird der reguläre Liniendienst von Amsterdam nach Atyrau in dieser Woche eingestellt. Mit der Aufnahme der Frankfurt-Flüge behält die Airline die Direktanbindung an den Westen Kasachstans und erhöht damit das Angebot ab der Mainmetropole auf fünf wöchentliche Flüge.

Der neue Dienst wird einmal pro Woche jeweils am Mittwoch mit einem Airbus A321 durchgeführt. Abflug in Frankfurt ist um 13:05 Uhr, Ankunft in Atyrau um 21:50 Uhr Ortszeit.

Fluggäste sollten sich im Vorhinein mit den Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und an Bord sowie den aktuell geltenden Einreise- und Gesundheitsbestimmungen in Kasachstan und Deutschland vertraut machen.