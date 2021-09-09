Air Astana baut Flugangebot aus

Air Astana Airbus A320neo (Foto: Airbus)

Ab dem 18. September 2021 nimmt die kasachische Fluggesellschaft zweimal wöchentlich Direktflüge von Nur-Sultan nach London in den Flugplan auf.

Bereits ab dem 17. September 2021 offeriert Air Astana zudem eine dritte Frequenz zwischen Almaty und Istanbul mit Flügen an jedem Dienstag, Freitag und Sonntag sowie eine Verbindung zwischen Nur-Sultan und Istanbul jeweils donnerstags.

Seit dem 7. September 2021 bietet die Airline einen zusätzlichen Flugtag zwischen Nur-Sultan und Kiew an. Damit werden die Hauptstädte Kasachstans und der Ukraine nun dreimal wöchentlich – jeweils montags, dienstags und donnerstags – miteinander verbunden. Ebenfalls dreimal pro Woche (mittwochs, samstags und sonntags) bedient Air Astana die Strecke zwischen Almaty und Kiew.

Air Astana bittet die Passagiere, sich rechtzeitig vor dem Flug über die aktuellen Einreise- und Transitbedingungen zu informieren, beispielsweise unter https://airastana.com/ger/en-us/Information/Air-Astana-Secure/Before-your-flight.

Mehr Informationen zum Flugprogramm von Air Astana gibt es unter www.airastana.com.