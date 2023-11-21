P-8A Poseidon macht Bruchlandung

Boeing P-8A Poseidon der VP-4 VP-4 The Skinny Dragons (Foto: OPEN)

Ein Boeing P-8A Poseidon U-Bootjäger und Seeüberwachungsflugzeug schießt nach der Landung auf dem Marine Stützpunkt Kaneohe Bay auf Hawaii über die Piste hinaus und landet im Meer.

Das Unglück ereignete sich am Montagmittag, den 20. November 2023, um 13:57 Uhr. Der U-Bootjäger und Seeaufklärer gehört zu den VP-4 „The Skinny Dragons“, die auf der Naval Air Station Whidbey Island in Washington beheimatet sind. Laut offiziellen Angaben befand sich die Maschine auf einem regulären Übungsflug. Bei der Landung auf der Kaneohe Bay Marine Corps Air Station ging etwas schief, die zweistrahlige Maschine schoss übers Landebahnende hinaus und endete im seichten Ufergewässer. Alle neun Besatzungsmitglieder blieben bei der Bruchlandung unverletzt. Die US-Navy hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Unglücksflugzeug P-8A Poseidon VP-4 The Skinny Dragons auf Hawaii (Foto: US Navy)

Das Flugzeug

Bei dem Flugzeug handelt es sich um den U-Bootjäger und Seeaufklärer P-8A Poseidon mit der militärischen Kennung 169561, YD-561. Die Boeing 737 wurde unter der Baunummer 66094/8026 im Jahr 2020 gebaut. Das Unglücksflugzeug wird bei dieser Runway Excursion leicht bis mittelschwer beschädigt worden sein.

Das Wetter

Zum Unfallzeitpunkt herrschte böiger Wind, die Windspitzen aus östlicher Richtung erreichten 22 Knoten (40 km/h). Die Sicht wurde mit 1,6 Kilometern angegeben und die Wolkenbasis lag bei 1.400 Fuß (426 Meter). Es regnete leicht, die Piste war zum Landezeitpunkt nass.

METAR

202346Z 06014G22KT 1SM RA SCT008 BKN014 OVC022 24/ A2995 RMK AO2 SFC VIS 1 1/4 P0007 T0239

PHNG 202317Z 07011G22KT 1SM -RA BR FEW009 BKN018 OVC023 24/23 A2996 RMK AO2 SFC VIS 2 1/2 VIS 1 1/4V4 P0001 T02440228

PHNG 202257Z 06013G20KT 2SM -RA SCT019 BKN028 OVC035 25/21 A2997 RMK AO2 SFC VIS 4 RAB39 SLP142 P0001 T02500211