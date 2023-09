Learjet macht Bruchlandung in Indien

Am 14. September 2023 machte ein Learjet auf dem Flughafen von Mumbai eine Bruchlandung, dabei zogen sich alle acht Insassen Verletzungen zu.

Der zweistrahlige Geschäftsreisejet vom Typ Bombardier Learjet 45 XR startete am Nachmittag vom 14. September 2023 auf dem Flughafen der Hafenstadt Visakhapatnam im Osten Indiens nach Mumbai. An Bord des Jets waren zwei Piloten und sechs Passagiere. Um 17:04 Lokalzeit setzte der Learjet 45 bei starkem Regen auf der Landebahn 27 zur Landung an, die Landung war so hart, dass der Jet beim Aufprall den linken Flügel verlor und unkontrolliert über das Flughafengelände schlitterte und schliesslich neben der Piste stoppte. Alle acht Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Spital überführt werden. Der Pilot, Copilot und ein Passagier zogen sich laut indischen Medienberichten bei der Bruchlandung schwere Verletzungen zu. Der Flughafen musste für gut eine Stunde geschlossen werden. Die indische Luftfahrtbehörde hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Learjet 45 XR Unglücksflugzeug (Foto: Airport Authority)

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Business Jet vom Typ Bombardier Learjet 45 XR. Der Jet mit der Baunummer MSN 45-404 ist in Indien auf VT-DBL immatrikuliert und gehört der Firma VSR Ventures. Das Flugzeug wurde bei der Bruchlandung komplett zerstört.

Mumbai Airport resumes flights using the primary runway after the runway was inspected for debris & given clearance from DGCA and ATC.



CCTV footage shows the Learjet 45XR (VT-DBL) touch down not smooth amid rainy conditions. pic.twitter.com/8WdKDtEble