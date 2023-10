Learjet 45 macht Bruchlandung

Learjet 45 Unglücksflugzeug (Foto: Bill WORD)

Ein Business Jet vom Typ Learjet 45 machte auf dem El Lencero Airport in Mexiko eine Bruchlandung, alle sieben Insassen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der Learjet 45 vom Taxiflugbetreiber Aero Paradise startete am Mittwochmorgen, den 4. Oktober 2023, vom Tuxtla Gutiérrez-Francisco Sarabia National Airport zu einem 50-minütigen Inlandflug zum Stadtflughafen von Xalapa in Veracruz, Mexiko. An Bord des Business Jets befanden sich zwei Piloten und fünf weitere Personen. Um 11:32 Uhr Lokalzeit setzte der zweistrahlige Learjet 45 auf dem Xalapa-El Lencero Airport zur Landung auf die Piste 08 an. Bei der Landung ging etwas schief, die Maschine endete stark beschädigt neben der Landebahn im Gras. Alle sieben Insassen erlitten bei der Bruchlandung leichte Verletzungen und wurden vorsorglich ins Spital überführt. Videoaufnahmen, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen vor der Landebahnschwelle 08 ein abgeschertes Hauptfahrwerk der Unglücksmaschine, dies könnte ein Anzeichen einer harten Landung oder eines Fahrwerkdefekts sein. Die mexikanischen Behörden haben eine Unfalluntersuchung eingeleitet und werden herausfinden, was bei dieser Bruchlandung schiefgelaufen ist.

Stark beschädigter Learjet 45 nach Bruchlandung (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um einen zweistrahligen Business Jet vom Typ Learjet 45. Die Maschine mit der Baunummer MSN 45-042 steht seit 24 Jahren im Einsatz und ist in Mexiko auf die Immatrikulation XA-JAO zugelassen. Das Flugzeug wurde bei der Bruchlandung so stark beschädigt, dass es nicht mehr repariert werden kann.

Das Wetter

Das Wetter war zum Unfallzeitpunkt gut.