Mit Ryanair von Hamburg nach Sofia

Ryanair, Boeing 737-800 (Foto: Ryanair)

Die irische Fluggesellschaft Ryanair baut ihr Engagement am Hamburg Airport aus

Seit dem 6. September 2016 verbindet Ryanair Hamburg mit der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Die Fluggesellschaft bringt Urlauber und Geschäftsreisende dreimal wöchentlich in die osteuropäische Metropole, die bislang nicht im Flugplan von Hamburg Airport enthalten war. Geflogen wird mit modernen Flugzeugen des Typs Boeing 737-800.

Die Flüge starten jeweils dienstags, donnerstags und samstags um 19:35 Uhr in Richtung Sofia. Ankunft in Bulgarien ist um 23:10 Uhr. Die Flüge ab Sofia sind dienstags, sonntags und samstags auf 17:30 Uhr terminiert. Ankunft am Hamburg Airport ist um 19:05 Uhr.

Am 1. November eröffnet Ryanair am Flughafen Hamburg eine neue Basis. Mit der Eröffnung wird die Fluggesellschaft im Winterflugplan 2016/2017 den Betrieb am Hamburg Airport verdoppeln. Neben Sofia werden sechs weitere Strecken nach Brüssel, Dublin, Gran Canaria, London-Stansted, Manchester und Mailand-Bergamo in den Flugplan aufgenommen.

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