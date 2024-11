Mit Ryanair von Linz nach London-Stansted

Boeing 737 MAX Ryanair (Foto: Boeing)

Ryanair hat am Freitag, den 08.11.2024, den Winterflugbetrieb am Flughafen Linz mit der Einführung einer neuen Route von Linz nach London-Stansted mit vier wöchentlichen Flügen offiziell eröffnet.

Der Flughafen Linz ist damit nach Klagenfurt, Salzburg und Wien der vierte österreichische Flughafen, den Ryanair anfliegt. Damit schließt Ryanair eine Lücke bei internationalen Direktflügenzum/vom Flughafen Linz. Die neuen Flüge von Ryanair zum/vom Flughafen Linz ermöglichen sofortigen Zugang zu wichtigen Incoming-Tourismus Märkten, wie dem Vereinigten Königreich, und bieten gleichzeitig wettbewerbsfähige Tarife für die Bewohner Österreichs und Besucher aus aller Welt. Die neue Linz-Strecke spiegelt das Engagement von Ryanair wider, den Tourismus zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum in Oberösterreich voranzutreiben.

Ryanair, die den Flugverkehr, den Tourismus und die Arbeitsplätze hier in Österreich weiter ausbaut, fordert die zukünftige Regierung erneut auf, die schädliche Luftverkehrssteuer abzuschaffen und dem Beispiel italienischer Regionen und der schwedischen Regierung zu folgen, die kürzlich ihre Luftverkehrssteuer abgeschafft haben. Ryanair hat bereits versprochen, den Flugverkehr von und nach Österreich um weitere 50 % zu steigern, wenn die neue österreichische Regierung ihre verbraucherfeindliche und überholte 12 €-Luftverkehrssteuer abschafft.

Um den Start der neuen Linz-London Route zu feiern, hat Ryanair einen dreitägigen Sitzplatz Sale mit Tarifen ab nur 24,99 € angekündigt, der nur auf www.ryanair.com verfügbar ist.

Andreas Gruber von Ryanair sagte:

Als Europas Fluggesellschaft Nr. 1 freut sich Ryanair, die Strecke Linz-London im Winterflugplan viermal wöchentlich zu bedienen. Diese Ausweitung unterstreicht das Engagement von Ryanair für den Ausbau des Tourismus, der lokalen Arbeitsplätze und der internationalen Verbindungen in Oberösterreich und bietet eine preisgünstige Alternative zu Hochpreisfluggesellschaften wie Lufthansa und Austrian Airlines.

Während Ryanair in Österreich ein beeindruckendes Wachstum von 160 % nach Covid erzielt und für den Winter 2024 zwei interessante neue Strecken (Wien-Tirana und Linz-London) eröffnet, stellt die prohibitive Luftverkehrssteuer von 12 € ein Hindernis für den Aufschwung und die Erholung des Luftverkehrs in Österreich dar. Ryanair fordert daher die neue Regierung erneut auf, diese schädliche Steuer abzuschaffen und Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Förderung des Tourismus und des Wirtschaftswachstums zu ergreifen. Ryanair kann das Verkehrsaufkommen in Österreich in den nächsten fünf Jahren um 50 % steigern, aber nur, wenn die neue Regierung diese schädliche Luftverkehrssteuer abschafft, wie es die italienische und schwedische Regierung bereits getan haben.

Ryanair