Britten-Norman Islander in Ozeanien abgestürzt

Ein zweimotoriges Zubringerflugzeug vom Typ Britten-Norman Islander ist am 15. Juli 2024 in der Nähe von Port Vila im Inselstaat Vanuatu abgestürzt, dabei kam ein Passagier ums Leben.

Der Britten-Norman BN-2A Islander startete am frühen Nachmittag auf dem Flugplatz von Aneityum in Richtung Port Vila, der Hauptstadt des Pazifikstaates Vanuatu. Der Ausgangsflugplatz liegt rund 300 Kilometer südsüdöstlich vom Zielort Port Vila auf der Insel Aneityum auf den neuen Hebriden im südwestlichen Pazifik. An Bord des Zubringerfluges befanden sich neben dem Piloten vier Passagiere. Im Anflug auf den Bauerfield International Airport stürzte das zweimotorige Turbopropellerflugzeug südöstlich vom Flughafen über hügeligem Gelände ab. Vier Personen überlebten das Unglück, ein Passagier kam bei dem Unfall ums Leben. Der Inselstaat Vanuatu hat eine Flugunfalluntersuchung eingeleitet.

Britten-Norman BN-2A Islander Absturzstelle (Foto: AP Authority)

Das Flugzeug

Bei dem Unglücksflugzeug handelt es sich um eine zweimotorige Turbopropellermaschine vom Typ Britten-Norman BN-2A Islander. Die Maschine trägt die Immatrikulation YJ-AT2 und gehörte der Bedarfsfluggesellschaft Air Taxi Vanuatu. Der Islander wurde bei dem Absturz komplett zerstört.

Das Wetter

Am Flughafen von Port Vila war das Wetter zum Unfallzeitpunkt gut gemeldet. Die Maschine stürzte um 15:53 Uhr Lokalzeit ab.

METAR

NVVV 150500Z 25006KT 9999 SCT020 29/25 Q1008

NVVV 150400Z 23005KT 9999 SCT020 29/25 Q1008