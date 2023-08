Kirby Chambliss gewinnt in London

Der Amerikaner Kirby Chambliss gewinnt als Überraschungssieger das Red Bull Flugrennen über London.

In das Rennen startete Paul Bonhomme als Favorit. Bei einem regnerischen Renntag am Sonntag, dem 3. August 2008, konnte Kirby Chambliss als Sieger aus dem Red Bull Air Race über London gehen. Der Favorit Bonhomme aus England brachte es wegen einer Touchierung eines Pylones nicht in das Finale. Vor 40.000 Zuschauern belegte der Franzose Nicolas Ivanoff Platz 2 und der Österreicher Hannes Arch schaffte es auf den dritten Platz.