Bombardier bringt fünf Jets an die EBACE

Bombardier Global 6000 EBACE 2016 (Foto: Hobby Verlag AG)

Der kanadische Flugzeugbauer wird an der EBACE 2018 in Genf mit fünf Business Jets im Static-Display vertreten sein, auch die neue Global 7000 wird in Genf erwartet.

Bombardier wird auf dem Außengelände an der Spezialmesse für die Geschäftsreisefliegerei EBACE mit einem Global 6000, einem Learjet 75, einem Challenger 350, einem Challenger 650 und zum ersten Mal auch mit einem Global 7000 vor Ort sein. Neben den Firmeneigenen Jets wird die Präsenz von Bombardier auch durch fünf Kundenmaschinen unterstützt werden.

Bombardier Global at EBACE (Foto: FliegerWeb.com)

Der Flugzeugproduzent aus Kanada unterstreicht mit diesem Auftritt seine starke Position im Bereich der Business Jets. Bombardier ist durch den Challenger im Segment der Geschäftsreiseflugzeuge groß geworden und hat durch den Zukauf von Learjet die Marktposition auf das gesamte Kundensegment ausgeweitet.

Bombardier Challenger 650 (Foto: Bombardier)

Der Challenger bildete die Grundlage für die ersten Regionaljets und diese wiederum wurden jeweils zu leistungsfähigen Langstrecken Geschäftsreiseflugzeugen weiterentwickelt.

Bombardier Global 7000 wird auf EBACE zu sehen sein (Foto: Bombardier)

An der diesjährigen EBACE wird Bombardier zum ersten Mal auch mit einem Global 7000 in Genf präsent sein.

Die EBACE 2018 findet in Genf vom 29. Mai bis zum 31. Mai statt.