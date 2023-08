USA kauft weitere C-17 Globemaster III

Einer obligatorischen Beschaffungsmeldung kann entnommen werden, dass die Vereinigten Staaten bei Boeing zwei zusätzliche C-17 Globemaster in Auftrag gegeben hat.

Bei den beiden Käufen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Die eine Globemaster III soll bis am 21. November 2012 fertig gestellt werden, während die andere Maschine am 23. Mai 2013 ausgeliefert werden soll. Die beiden Festaufträge wird durch die Meldung auf eine Kaufsumme von 341 Millionen US Dollar beziffert. Die US Air Force betreibt nach offiziellen Angaben 187 aktive C-17 Globemaster III Transporter.