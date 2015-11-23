Republic Airways meldet Oktoberzahlen

Republic Airways Delta Connection (Foto: Republic Airways)

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Oktober 2015 leicht weniger Passagiere.

Mit 1,902 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Oktober fünf Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Bei Republic Airways verschlechterte sich die Nachfrage verglichen mit dem Vorjahresoktober um fünf Prozent auf 962,386 Millionen Sitzplatzkilometer. Verglichen mit dem Vorjahresoktober wurde die Kapazität um acht Prozent auf 1,169 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf 82 Prozent verbessert.

Republic Airways konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 18,669 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies waren zwei Prozent weniger als in derselben Vorjahreszeitspanne.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 250 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection und United Express.