Streik bei Boeing

Laut Boeing wird die Arbeitsniederlegung der Belegschaft im verarbeitenden Bereich, die Auslieferung der Rüstungsgüter nicht verzögern.

Boeing doppelt jedoch nach, dass ein längerer Streik auf die laufenden Rüstungsprogramme doch Auswirkungen haben könnte. Die Milestones der laufenden Projekte müssten neu überprüft und eventuell angepasst werden. Bei der Boeing 737 P-8A Poseidon für die Navy würde momentan in der Entwicklung gearbeitet, dort befinden sich die Ingenieure nicht im Arbeitsausstand. In der Rüstungsindustrie sind viel längere Pufferzeiten eingeplant, als dies in den zivilen Programmen der Fall sei.