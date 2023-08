AirTran meldet starken Sommer

US Low-Cost-Carrier AirTran Airways meldet eine gute Leistung für die Sommersaison.

Im Juli lag die Airline auf Platz Nummer Eins bei der Pünktlichkeit und verlor am wenigsten Gepäck. In der Hochsaison von Mai bis August transportierte AirTran mehr als 9,1 Millionen Passagiere und erzielte eine durchschnittliche Auslastung von 85,1 Prozent. Neben einem sehr guten Ranking in fast allen DOT Kategorien wurde die Airline in den letzten drei Jahren auch im renomierten Airline Quality Rating zur besten Low-Cost Fluggesellschaft gewählt.