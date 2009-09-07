AirTran weiterhin im Kriechgang

Die Tiefpreisgesellschaft aus Orlando transportierte im August 2009 2,3 Millionen Fluggäste, das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent.

Auch bei der amerikanischen AirTran scheint die Krise noch nicht vorbei zu sein, trotz relativ tiefen Kostenstrukturen kämpft die Gesellschaft aus Florida weiterhin mit rückläufigen Verkehrszahlen. Gegenüber dem Vorjahresaugust bot AirTran mit 2,18 Milliarden Sitzplatzmeilen 3,4 Prozent weniger Kapazität an. Die Nachfrage sank um 6,1 Prozentpunkte auf 1,85 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung sank von 87,3 Prozent auf 84,9 Prozent.