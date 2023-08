AirTran meldet Septemberzahlen

AirTran Airways verbucht für den vergangenen Monat einen Anstieg der Verkehrszahlen um 1,7 Prozent.

Insgesamt kletterte der Passagierverkehr von 1,37 Milliarden RPM auf 1,39 Milliarden RPMs. Die Kapazität stieg um 0,6 Prozent auf 1,79 Milliarden ASM an. Daraus ergab sich auch eine verbesserte Auslastung von 77,7 Prozent, im letzten Jahr betrug diese 77 Prozent. In den ersten neun Monaten des Jahres nahm der Verkehr um 5,6 Prozent zu, während die Kapazität sich um 4,1 Prozent vergrösserte und die Auslastung um 1,2 Prozentpunkte auf 81,6 Prozent anstieg. Kürzlich wurde bekannt, dass die Muttergesellschaft der Airline, AirTran Holdings Southwest Airlines Co. übernehmen will.