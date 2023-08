AirTran meldet Gewinn

AirTran Airways hat das erste Quartal erfolgreich abgeschlossen. Sie erzielte einen Gewinn von US$ 28,7 Millionen.

So konnte die Airline, trotz einem Rückgang der Einnahmen um neun Prozent auf US$ 542 Millionen, den letztjährigen Quartalsverlust von US$ 35,4 Millionen wieder ausgleichen. AirTran sagte, das gute Resultat sei auf die schwierigen Entscheidungen des letzten Jahres zurückzuführen. Die Airline habe als eine der ersten auf die veränderte Wirtschaftslage reagiert und könne nun bereits Zeichen der Erholung vorweisen. Ausserdem besitzt AirTran eine Low-Cost Struktur und konzentriert sich nur auf den amerikanischen Markt, der nicht ganz so stark von der gesunkenen Nachfrage betroffen ist wie der Überseeverkehr. Die Airline erwartet, dass die Kapazität über das ganze Jahr gesehen um drei bis vier Prozent sinken wird. Die Airline absolviert täglich 700 Flüge in 61 Destinationen.