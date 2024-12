Mit Hainan von Wien nach Sichuan

Hainan Airlines Airbus A330 (Foto: Hainan Airlines)

Hainan Airlines ist erstmals aus Chengdu in Wien gelandet: Ab sofort bedient Hainan dreimal pro Woche mit einem Direktflug Wien und die Provinz Sichuan.

Mehr Verbindungen zwischen China und Österreich: Hainan Airlines, die größte privatgeführte Airline der Volksrepublik China, verbindet ab sofort den Flughafen Wien mit Chengdu, Provinzhauptstadt in Sichuan. Erstmals ist diese Region Chinas damit direkt ab Wien erreichbar. Die Airline bedient neben Shenzhen mit Chengdu nun bereits ihre zweite Destination ab Wien. Die Flüge nach Chengdu finden dreimal wöchentlich und ganzjährig statt. Offiziell eröffnet wurde die neue Verbindung heute von Qi Mei, Botschafterin der Volksrepublik China in Österreich, Zhuo Zhang, General Manager Austria von Hainan Airlines und Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG im Rahmen eines Fototermins.

„Bedeutender Meilenstein für den Flughafen Wien: Gemeinsam mit Hainan Airlines erweitern wir das Streckenangebot nach China und damit auch unsere gute Zusammenarbeit. Mit der neuen Verbindung ist die chinesische Provinz Sichuan mit ihrer Hauptstadt Chengdu erstmals in der Airport-Geschichte direkt aus Wien erreichbar. Chengdu liegt in einer dynamischen Wirtschaftsregion und bietet reichhaltige Kultur und Kulinarik. Das neue Flugangebot unterstreicht die Rolle des Flughafens Wien als wichtige Brücke zwischen Europa und Asien. Wir freuen uns sehr, die neue Verbindung in das Herz von Sichuan und die Heimat der Pandas heute gemeinsam mit Hainan Airlines eröffnen zu können“, betont Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wir freuen uns sehr, heute den zweiten Direktflug von Hainan Airlines zwischen Wien und China eröffnen zu können. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich für die neue Strecke engagiert haben. Der heutige Tag stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Verbesserung der Verbindungen zwischen Österreich und China dar und bringt unsere Kulturen, Wirtschaften und Menschen näher aneinander“, erklärte Zhuo Zhang, General Manager Austria von Hainan Airlines.

Chengdu: Stadt der Pandas in Südwestchina mit etwa 20 Mio. Einwohnern

Chengdu, die Hauptstadt der Provinz Sichuan, ist berühmt für ihre reiche Kultur, faszinierende Geschichte und weltbekannte Sichuan-Küche. In der Provinz Sichuan leben etwa 80 Millionen Einwohner, davon rund 20 Millionen in Chengdu. Die Stadt ist zudem das Tor zur Heimat der berühmten Pandas, die in der Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding geschützt und gezüchtet werden. Das bedeutende Wirtschaftszentrum gilt auch als technologischer Hub Westchinas, insbesondere in den Bereichen Elektronik, IT und Biotechnologie. Zahlreiche internationale Unternehmen haben sich hier angesiedelt, und die Stadt ist ein wichtiger Knotenpunkt im "Belt and Road"-Projekt. Chengdu ist auch Ausgangspunkt für Reisen in das eindrucksvolle tibetische Hochland oder zum berühmten Leshan-Großbuddha, einer monumentalen Statue aus dem 8. Jahrhundert.

Dreimal pro Woche von Wien nach Chengdu

Hainan Airlines fliegt ab 1. Dezember 2024 dreimal wöchentlich (Di, Do, So) zwischen Wien und Chengdu. Der Abflug in Chengdu findet um 02:45 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 06:05 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 12:30 Uhr mit Ankunft um 05:10 Uhr am Folgetag in Chengdu.

Hainan Airlines: Größte privatgeführte Airline der Volksrepublik China

Hainan Airlines wurde im Januar 1993 in der Provinz Hainan, der größten Sonderwirtschaftszone und dem größten Freihandelshafen Chinas, gegründet und bietet Passagieren seither ein sicheres und komfortables Reiseerlebnis. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 bediente Hainan Airlines mit ihren Tochtergesellschaften mehr als 1.400 inländische und internationale Strecken. Darunter fast 1.300 inländische Strecken, die alle Provinzen, autonomen Regionen und Kommunen abdecken, die direkt der Zentralregierung auf dem chinesischen Festland unterstehen, sowie 100 internationale und regionale Strecken zu 39 Städten in Übersee, einschließlich Passagier-Linienflügen, Passagier-Charterflügen und Passagier-Frachtflügen, die Asien, Europa, Afrika, Nordamerika und Ozeanien abdecken. Im Jahr 2024 und damit dreizehn Jahre in Folge wurde Hainan Airlines von Skytrax mit dem 5-Sterne-Rating ausgezeichnet, dank der hohen Qualitätsstandards und der kontinuierlichen Innovationen bei der Bereitstellung von Dienstleistungen für Passagiere. Nähere Informationen zur Fluggesellschaft und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.hainanairlines.com.