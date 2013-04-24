Air New Zealand meldet Passagierwachstum

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat März 2013 1,362 Millionen Fluggäste zu, dies entspricht einer Zunahme von 5,2 Prozentpunkten.

Die Verkehrsleistung wurde um 1,2 Prozentpunkte auf 3,067 Milliarden Sitzplatzkilometer zurück gefahren, die Nachfrage konnte um 2,8 Prozentpunkte auf 2,631 Milliarden Sitzplatzkilometer gesteigert werden. Die Auslastung verbesserte sich um 3,4 Prozentpunkte auf solide 85,8 Prozent. Mit Air New Zealand flogen im Berichtsjahr 2012 13,160 Millionen Passagiere.