Air New Zealand meldet mehr Passagiere

Bei Neuseelands Fluggesellschaft Air New Zealand stiegen im Berichtsmonat Dezember 2013 1,394 Millionen Passagiere zu, dies entspricht einer Zunahme von 2,7 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde um zwei Prozent auf 3,315 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage ist um 1,7 Prozent auf 2,861 Milliarden Sitzplatzkilometer zurückgegangen. Die Auslastung hat sich um 0,3 Prozentpunkte auf solide 86,3 Prozent verbessert. Air New Zealand betreibt mit rund 10.400 Mitarbeitern eine gemischte Flotte bestehend aus rund 49 Verkehrsflugzeugen.