Hainan Air werde vielleicht Finanzhilfe beantragen

Die chinesische Hainan Airlines meldete, dass ihre Muttergesellschaft möglicherweise finanzielle Hilfe der Regierung beantragen werde.

Damit wird ein Bericht in lokalen Medien heruntergespielt, in welchem von einer bevorstehenden Finanzspritze der Provinzregierung die Rede ist, womit die unter der sinkenden Nachfrage leidenden Fluggesellschaften unterstützt werden sollen.

Hainan Air sagt, es sei unsicher, ob ihre Muttergesellschaft finanzielle Unterstützung der Regierung erhalten werde. Es seien aber auch keine Gespräche mit anderen möglichen Investoren in Gange.