Hainan storniert Bestellungen

Die brasilianische Flugzeugherstellerin Embraer hat der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass die chinesische Hainan Airlines Co. die Hälfte ihrer Flugzeugbestellungen stornieren will.

Ein Sprecher der Empresa Brasileira de Aeronautica SA (Embraer) sagte gestern, Hainan Airlines werde ihre Bestellung über fünfzig Embraer ER 145 Passagier Jets auf fünfundzwanzig Stück reduzieren. Die restlichen Flugzeuge sollen ausserdem im Jahr 2011 anstatt bereits Ende 2010 geliefert werden. Der Verkauf war im August 2006 über die chinesische Joint Venture Firma Harbin Embraer Aircraft Industry Co. Ltd. abgewickelt worden.