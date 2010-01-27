AirTran meldet erfolgreiches 4Q

AirTran Airways hat sich im vierten Quartal mehr als gut geschlagen und neben einem Gewinn Rekordeinnahmen für das Jahr 2009 erzielt.

Die Airline verbuchte einen Gewinn von US$17,1 Millionen oder elf Cents pro Aktie für das letzte Quartal des Jahres 2009. In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte sie einen Verlust von US$121,6 einstecken müssen. Der Umsatz verbesserte sich um 1,5 Prozent auf US$598,4 Millionen. Der Jahresgewinn von US$134,7 Millionen war ein Rekord. Im vierten Quartal stieg der Passagierverkehr um 6,9 Prozent auf 4,5 Milliarden RPMs, während die Kapazität um 8,1 Prozent auf 5,7 ASMs angehoben wurde. Die Auslastung schrumpfte als Reaktion um 0,9 Prozentpunkte auf 77,8 Prozent.