AirTran verbucht Gewinn

Die AirTran Holdings hat das dritte Quartal zwar mit einem Gewinn abgeschlossen, aber dieser fiel kleiner aus als erwartet.

Die in Orlando, Florida stationierte AirTran Airlines verbuchte ein Plus von US$36,2 Millionen, in der Vergleichsperiode des Vorjahres waren es US$10,4 Millionen gewesen. Die Einnahmen aus dem operativen Bereich kletterten um rund zwölf Prozent auf US$667,9 Millionen, während die Kosten um neun Prozent anstiegen. AirTran vermeldete ausserdem höhere Ausgaben für Treibstoff, Unterhalt und Flugzeug Versicherungen. AirTran bedient Destinationen in den Vereinigten Staaten und in der Karibik und wird wohl in der ersten Jahreshälfte 2011 von Southwest Airlines übernommen werden.