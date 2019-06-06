SunExpress wird umweltfreundlicher

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

SunExpress hat anlässlich des diesjährigen internationalen UN Umwelttages zusätzlich zu zahlreichen, bereits laufenden Initiativen, eine Reihe von umweltverträglichen Aktionen aufgelegt.

Die Fluggesellschaft ersetzt an diesem Tag auf allen internationalen Flügen Plastikgläser, -Strohhalme, -Bestecke und -Rührstäbchen durch nachhaltige Alternativen aus Holz oder Papier. Dadurch können alleine an diesem einen Tag fast 70.000 Einweg-Plastikartikel eingespart werden. Bei der Beschaffung des Equipments wurde die Fluggesellschaft tatkräftig von ihren Providern Spiriant, RIM und Gate Retail unterstützt. Um auch bereits die kleinen Gäste frühzeitig für Umweltthemen zu sensibilisieren, verteilt SunExpress als Giveaway anlässlich des Weltumwelttages kleine Rätselhefte an Bord, die aus FSC-zertifiziertem Papier hergestellt wurden. Auf spielerische Weise werden Kindern dabei wichtige Umweltthemen wie Mülltrennung oder die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik vermittelt. Die Heftchen hat der Provider Kidz Inflight exklusiv für SunExpress entworfen. Den von den Vereinten Nationen im Jahr 1974 initiierten „World Environment Day“ begehen jährlich mehr als 100 Länder auf der ganzen Welt.

Leichtbau-Equipment, nachhaltige Trinkflaschen und Co.

Auch außerhalb des Weltumwelttages hat SunExpress eine Reihe von Initiativen an Bord und am Boden eingeführt und beschreitet damit Schritt für Schritt ihren Weg hin zu einer „Green Cabin“ und nachhaltigeren Airline. Bereits seit 2018 hat die Fluggesellschaft sukzessive mit dem Einsatz von Leichtbau-Equipment an Bord begonnen: Mit den hochmodernen Trolleys werden auf einem Hin- und Rückflug zwischen Deutschland und der Türkei insgesamt 14 Kilogramm Gewicht eingespart, was auf alle durchgeführten Flüge gerechnet einer Gesamt-CO2-Ersparnis von 36,6 Tonnen seit dem Projektstart entspricht. Darüber hinaus steht im Bordverkauf von SunExpress Deutschland eine umweltfreundliche, falt- und vielfältig einsetzbare Trinkflasche aus Silikon der Firma Bübi für die ganze Familie bereit. Der Clou: Jede gekaufte Flasche wird kostenfrei mit einem halben Liter Mineralwasser aufgefüllt. Die Flugbegleiter fragen zudem beim Service ab, ob die Fluggäste einen Plastikbecher zu ihrem Getränk wünschen oder nicht. Im Rahmen ihrer Kooperation mit dem Lieferservice-Startup Foodora hat das Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines bereits im Frühjahr den Einsatz von nachhaltigem Geschirr das aus Biomaterialien wie Milchsäure oder Zuckerrohr hergestellt wird, getestet.

Beim renommierten, weltweiten Airline Index 2018 der Klimaschutz-Organisation „atmosfair“ ist SunExpress mit ihrer jungen Flotte moderner und effizienter Flugzeuge auf einen respektablen sechsten Platz geflogen. Der Index vergleicht die 190 größten Fluggesellschaften der Welt nach deren Klimaeffizienz und lässt in die Berechnung Faktoren wie den Flugzeugtyp, die Triebwerke, aerodynamische Flügelspitzen und die Flugzeugauslastung einfließen. Die Fluggesellschaft bietet ihren Passagieren zudem in Kooperation mit „atmosfair“ auf ihrer Homepage an, den CO2-Ausstoß des gebuchten Fluges gleich wieder mit einer Spende an ein Klimaschutzprojekt zu kompensieren. SunExpress versteht diese Aktivitäten als kleine Schritte auf einer kontinuierlichen Reise und wird auch in Zukunft weiter innovative Nachhaltigkeits-Konzepte entlang der gesamten Wertschöpfungskette testen und auf Basis von Kundenfeedback entsprechend weiterentwickeln und optimieren.

SunExpress betreibt in diesem Jahr mit 84 Flugzeugen die größte Flotte in ihrer Unternehmensgeschichte und blickt zudem auf eine lange Erfolgsgeschichte mit dem Umsetzen von Innovationen und der Zusammenarbeit mit Startups zurück: So ist SunExpress etwa die einzige Airline, die ihren Kunden die Buchung von Flügen per Sprachsteuerung über Amazon Alexa ermöglicht. Im Sommer bietet SunExpress darüber hinaus auch auf ausgewählten Flügen ab Antalya Virtual-Reality-Entertainment über VR-Brillen an.

SunExpress