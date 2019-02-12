SunExpress baut aus

SunExpress Boeing 737-8 (Foto: SunExpress)

SunExpress schliesst nach dem Germania Grounding die Kapazitätslücken und baut Flüge in die Türkei weiter aus.

SunExpress verstärkt ihre Präsenz am Flughafen Antalya in diesem Sommer deutlich. Zum bisher geplanten Wachstum auf 3,5 Millionen Sitzplätze nach Antalya erhöht die Ferienfluggesellschaft jetzt noch einmal die Kapazitäten um 170.000 Sitzplätze und damit um weitere fünf Prozent. Außerdem vergrößert www.SunExpress.com/de ihre Flotte im Sommer um zwei weitere Flugzeuge auf eine Gesamtgröße von 83 Flugzeugen.

Aus 17 Abflughäfen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Dänemark und Frankreich werden nahezu täglich Verbindungen an die türkische Riviera angeboten. Auch eine Rückkehr zum Flughafen Friedrichshafen findet entgegen der ursprünglichen Planung bereits in diesem Sommer statt.

Düsseldorf bleibt mit sechs täglichen Verbindungen weiterhin der am stärksten frequentierte Flughafen, gefolgt von Köln-Bonn mit fünf und Frankfurt mit drei täglichen Frequenzen. Ab Basel und Zürich verstärkt SunExpress ihre Präsenz und baut insbesondere die Wochenendverbindungen mit je drei täglichen Flügen nach Antalya aus. Ab Wien erhöht die Fluggesellschaft das Angebot mit bis zu drei täglichen Direktverbindungen.

„Mit unserem Angebot können wir kurzfristig auf den Marktaustritt der Germania reagieren und uns als zuverlässiger Partner des Türkei-Tourismus weiter positionieren. Das starke Wachstum der Sonnendestination Türkei soll auch in Zukunft andauern. Hoteliers, Agenturen, Veranstalter und vor allem Kunden können hier weiterhin auf die SunExpress zählen“, so Commercial Direktor Peter Glade. „Wir freuen uns zudem früher als geplant an den Flughafen Friedrichshafen zurückzukehren.“

Über SunExpress

Als Ferienspezialist bietet SunExpress seit fast 30 Jahren Nonstop-Verbindungen zwischen Europa und der Türkei sowie zu attraktiven Urlaubszielen am Mittelmeer, auf den Kanarischen Inseln, am Roten Meer und Nordafrika an. Das Streckennetz umfasst über 90 internationale Flugziele in 30 Ländern. Mit seiner Flotte von modernen Flugzeugen des Typs B737-800 NG führt das Gemeinschaftsunternehmen von Lufthansa und Turkish Airlines wöchentlich bis zu 1.800 Flüge durch und zählt in 2018 knapp zehn Millionen Passagiere. Die vielfach für ihren Service ausgezeichnete Airline bietet ein komfortables Flugerlebnis zum Low-Cost-Preis. Mit SunExpress Bonus führte die Ferienfluggesellschaft 2018 ein neues Kundenbindungsprogramm ein, bei dem der Kunde nach Registrierung zügig Freiflüge sammeln kann.