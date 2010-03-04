AirTran schliesst erfreulich ab

AirTran Airways konnte sich im Februar in den Bereichen Verkehr, Kapazität, Auslastung und Passagierzahlen verbessern.

Der Verkehr kletterte um 5,4 Prozent auf 1,29 Milliarden RPM und die Kapazität wurde um 4,2 Prozent auf 1,7 Milliarden ASM vergrössert. Insgesamt beförderte die Airline 1,6 Millionen Passagiere, 0,4 Prozent mehr als im Februar 2008. Die Auslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 75,1 Prozent. AirTran Airways ist eine Tochtergesellschaft der AirTran Holdings Inc.