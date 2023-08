AirTran meldet Quartalsgewinn

AirTran Holdings, Inc. hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von US$10,4 Millionen erwirtschaftet.

Das Resultat entspricht einer Verbesserung um US$105,0 Millionen gegenüber dem des dritten Quartals des Vorjahres. Der Gewinn aus dem operativen Bereich belief sich auf US$37,0 Millionen und ist der zweithöchste Profit in der Geschichte der Airline. Bislang konnte AirTran in diesem Jahr jedes Quartal mit einem Plus abschliessen und verbuchte seit Anfang Jahr Rekordbeträge beim operativen und beim Nettogewinn, sowie bei der Auslastung, die bei 80,4 Prozent lag. Während des dritten Quartals hat die Airline ihr Netzwerk kontinuierlich erweitert und unter anderem Flüge von Atlanta, Baltimore, Milwaukee und Orlando eingeführt.