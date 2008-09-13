British Airways am sparen

British Airways will 1400 Chefs abbauen. Dabei wollen die Engländer 170 Millionen Pfund einsparen.

British Airways macht den Führungskräften den freiwilligen Abgang mit einer Abfindung schmackhaft. Die Airline wird die Manager aufrufen freiwillig das Angebot anzunehmen, betroffen sind überflüssige Stellen im oberen und mittleren Kader. Die Gewerkschaften ängstigen sich bereits, falls nicht genügend Freiwillige gefunden würden, könnte British Airways die Kaderleute über Kündigungen abbauen. Die britische Fluggesellschaft wird die Briefe am 25. September verschicken, in denen den Angestellten Abfindungen zwischen 50.000 Pfund und 250.000 Pfund angeboten werden.