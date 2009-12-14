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BA Staff will streiken

14.12.2009 PSEN
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British Airways Gewerkschaftler haben darüber abgestimmt, über die Weihnachtstage die Arbeit niederzulegen.

Union, die Gewerkschaft der Airline, sagte, ihre Mitglieder hätten darüber abgestimmt, dass sie ab dem 22. Dezember für zwölf Tage in Streik treten wollen. 92.5 Prozent hätten dafür gestimmt. Inzwischen hat British Airways Details ihres Sparpackets veröffentlicht und angemerkt, ihre Cabin Crew Staff sei im Vergleich mit zehn anderen britischen Airlines bei Weitem die Teuerste. Die Angestellten sind ihrerseits unzufrieden über die angekündigten Entlassungen und wechselnden Arbeitsabläufe.
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