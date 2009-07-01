BA will Schlichtungsverfahren

British Airways und ihre Gewerkschaften wollen eine schiedsrichterliche Entscheidung über den von der Airline vorgeschlagenen Stellenabbau.

British Airways hatte versucht, ihre Arbeiterschaft dazu zu bewegen, ein „Überlebens-Packet“ zu unterzeichnen, das Stellenreformen beinhaltete, unter anderem einen Zahlungsstopp und die Kürzung von bis zu 3.500 Stellen. Mitglieder der Gewerkschaft der FlugbegleiterInnen hatten daraufhin gedroht, sofort die Arbeit niederzulegen, sollte CEO Willie Walsh seinerseits seine Drohung wahrmachen und ihnen die Vereinbarung aufzwingen. Letzte Nacht endeten die Streitgespräche mit dem Ablauf der Einigungsfrist erfolglos. Nun müssen Airline und Gewerkschaften wohl ein Schlichtungsverfahren beantragen.

Link: British Airways