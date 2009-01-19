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Russland übernimmt zusätzliche MiG-29

19.01.2009 RK
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Die Flugzeuge waren ursprünglich für Algerien bestimmt, die Algerier bemängelten, dass die Maschinen aus alten Bauteilen gefertigt wurden.

Die Luftwaffe Algeriens wollten die 34 neuen MiG-29 nicht übernehmen, das sie sicher war, dass die Kampfjets aus alten Ersatzteilen zusammengeschraubt wurden. 2006 bestellte die algerische Air Force 26 MiG-29SMT und sechs MiG29UB mit einem Gesamtwert von 1,3 Milliarden US Dollar (Stückpreis: 40,6 Millionen USD) von denen sie 15 Übernahm und anschliessend wieder an den Hersteller zurückgab. Russland hat den Vorfall nun untersucht und findet die MiG-29 seien in Ordnung und wird die Jagdflugzeuge ihren eigenen Luftwaffenbeständen zuführen. MiG-29SMT


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