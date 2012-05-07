US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways kann für den Berichtsmonat April 2012 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 3,1 Prozent mehr Fluggäste als im April 2011. 4,541 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Fluggesellschaft 5,047 Milliarden Sitzplatzmeilen, 2,1 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 83 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte höher als im April 2011. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresapril um 1,6 Prozentpunkte erhöht und betrug 6,082 Milliarden Sitzplatzmeilen.