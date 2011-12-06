US Airways mit besserer Nachfrage

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat November 2011 einen soliden Anstieg bei der Nachfrage vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 3,2 Prozent mehr Passagiere als im November 2010. 4,361 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,657 Milliarden Sitzplatzmeilen, 3,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 83,8 Prozent und damit um 3,2 Prozentpunkte höher als im November 2010. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um 0,6 Prozentpunkte gesenkt und betrug 5,557 Milliarden Sitzplatzmeilen.