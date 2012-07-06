US Airways meldet bessere Nachfrage

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat Juni 2012 eine Nachfrageverbesserung von 1,7 Prozentpunkten vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 0,2 Prozent weniger Passagiere als im Juni 2011. 4,675 Millionen Personen benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,829 Milliarden bezahlte Passagiermeilen, 1,7 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 86,5 Prozent und damit um 0,6 Prozentpunkte tiefer als im Juni 2011. Die Kapazität wurde um 2,3 Prozentpunkte auf 6,735 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht.