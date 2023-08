US Airways meldet Oktoberzahlen

Die US Airways Group konnte für den Berichtsmonat Oktober 2012 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 1,6 Prozentpunkte mehr Passagiere als im Oktober 2011. 5,183 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,271 Milliarden Sitzplatzmeilen, 3,1 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 85,8 Prozent und damit um 2,4 Prozentpunkte höher als im Oktober 2011. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresoktober um 0,2 Prozentpunkte leicht erhöht und betrug 6,142 Milliarden Sitzplatzmeilen. Mit US Airways flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 52,230 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Plus von 2,8 Prozentpunkten.