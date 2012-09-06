US Airways meldet bessere Augustzahlen

Die US Airways Group kann für den Berichtsmonat August 2012 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 5,1 Prozent mehr Passagiere als im August 2011. 5,532 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 6,126 Milliarden bezahlte Sitzplatzmeilen, 5,7 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 5,5 Prozentpunkte nach oben gefahren und betrug 7,048 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung lag bei soliden 86,9 Prozent und war somit gleich wie im August 2011.