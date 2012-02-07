US Airways meldet mehr Passagiere

US Airways kann für den Berichtsmonat Januar 2012 einen Anstieg bei den Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 6,5 Prozent mehr Fluggäste als im Januar 2011. 4,292 Millionen Passagiere benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 4,633 Milliarden Sitzplatzmeilen, 3,8 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei 78,8 Prozent und damit um 0,5 Prozentpunkte höher als im Janauar 2011. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresdezember um 3,1 Prozentpunkte erhöht und betrug 5,879 Milliarden Sitzplatzmeilen.