US Airways meldet Julizahlen

Die US Airways Group kann für den Berichtsmonat Juli 2012 einen leichten Anstieg der Passagierzahlen vermelden.

Die amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 0,3 Prozent mehr Passagiere als im Juli 2011. 5,547 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierten die Kunden von US Airways 7,237 Milliarden Sitzplatzmeilen, 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Auslastung lag bei soliden 86,2 Prozent und damit um 1,5 Prozentpunkte tiefer als im Juli 2011. Die Kapazität stieg ebenfalls um 2,2 Prozentpunkte und betrug 7,234 Milliarden Sitzplatzmeilen.