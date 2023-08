Qatar will US amerikanische Hubschrauber beschaffen

Am 26. Juni 2012 wurde der US amerikanische Kongress über einen möglichen Verkauf von bis zu 22 Seahawk Hubschrauber an Qatar informiert.

Qatar möchte zehn MH-60R Knighthawk Mehrzweckhubschrauber und zwölf MH-60S Navalhawk beschaffen. Neben diesen Hubschraubern würden viele weitere Nebenleistungen in die Beschaffung eingehandelt, der Auftrag wird durch das US amerikanische Verteidigungsministerium auf 2,5 Milliarden US Dollar beziffert. Von diesen neuen Vergabe würden hauptsächlich Sikorsky, Lockheed Martin und General Electric profitieren.