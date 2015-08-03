P-3C der Marine erhalten neuen Flügel

Marine P-3C Orion (Foto: German Marine)

Die acht P-3C Orion Seeüberwachungsflugzeuge der Marineflieger erhalten neben neuen Strukturteilen eine moderne Avionik, damit sie noch viele weitere Jahre im Einsatz bleiben können.

Das komplette Modernisierungsprogramm kostet rund 600 Millionen Euro und beinhaltet neben neuen Strukturteilen am Flügel, im zentralen Rumpfbereich und beim Höhenleitwerk auch die Modernisierung des Cockpits und der kompletten Avionik. Der Achtjahresvertrag umfasst den Bau von acht Mid-Life Upgrade Kits, diese werden durch Lockheed Martin hergestellt. Die Modifikationsarbeiten an den Flugzeugen übernimmt dann Airbus Defence and Space in Manching. Die ersten MLU-K15 Umrüstungsbaugruppen sollen im November 2016 angeliefert werden. Mit diesen Modifikationsarbeiten verlängert sich die Lebensdauer der deutschen P-3C Orion Seeüberwachungsflugzeuge um 15.000 Flugstunden.

Die Bundeswehr verfügt über acht Flugzeuge des Typs P-3C „Orion“, die im Jahre 2006 von der Niederländischen Marine erworben wurden und beim Marinefliegergeschwader 3 „Graf Zeppelin“ stationiert sind. Die P-3C „Orion“ wird zu der Erfüllung der weiträumigen luftgestützten Überwachung und Aufklärung über/unter Wasser und über Land, zur Wirkung gegen Ziele unter Wasser, zur Führungsunterstützung, bei Hilfs- und Sonderaufgaben sowie bei Einsätzen „Search and Rescue“ (SAR) eingesetzt.