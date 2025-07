Air Astana erweitert mobile App

Air Astana Airbus A321LR (Foto: Air Astana)

Air Astana hat die Benutzeroberfläche ihrer mobilen App verbessert und neue Funktionen hinzugefügt.

So können Passagiere ihre Reisen mit Air Astana noch leichter verwalten und haben alle wichtigen Informationen schnell und einfach im Blick.

Mit dem Update der App können Fluggäste den aktuellen Flugstatus einsehen, ihre Buchungen bearbeiten und online einchecken. Aktuelle Angebote und besondere Aktionen sind über die Startseite einsehbar. Auch die Mitglieder des Vielfliegerprogramms Nomad Club bekommen zusätzliche Features mit der neuen App. Mit den gesammelten Punkten können nicht nur Flugtickets erworben werden, sondern auch zusätzlich aufgegebenes Gepäck bezahlt, eine Sitzplatzreservierung (MySEAT) oder ein Upgrade getätigt werden. Neue Flugbuchungen werden automatisch angezeigt oder können manuell ergänzt werden.

Die neueste Version der Air-Astana-App steht im Apple App Store und Google Play Store zum Download bereit.

Über die Air Astana Group

Die Air Astana Group ist, gemessen an Umsatz und Flottengröße, die größte Airline-Gruppe in Zentralasien und dem Kaukasus. Die Gruppe unterhält eine Flotte von 60 Flugzeugen, die von der Full-Service-Airline Air Astana (Erstflug im Jahr 2002) sowie von FlyArystan genutzt werden, dem 2019 gegründeten Low-Cost-Carrier. Damit betreibt die Gruppe Linienflüge, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, Transitflüge auf Kurz- sowie Langstrecken und befördert außerdem Luftfracht. Dabei bedient sie innerkasachische, regionale und internationale Strecken in Zentralasien, dem Kaukasus, Fern- und Nahost, Indien sowie Europa. Bei den Skytrax World Airlines Awards wurde Air Astana 14-mal in Folge zur „Best Airline in Central Asia and CIS” gekürt. Außerdem wurde Air Astana von der Airline Passenger Experience Association (APEX) in der Kategorie großer Fluggesellschaften mit fünf Sternen ausgezeichnet. Die Gruppe ist an der Kasachischen Börse, an der internationalen Börse von Astana sowie an der Londoner Börse gelistet (AIRA).