Amerika kauft zwei weitere Poseidon

P-8A Poseidon US Navy (Foto: US Navy)

Das US-amerikanische Verteidigungsministerium hat den Kauf von zwei weiteren Boeing P-8A Poseidon bekanntgegeben.

Der neue Auftrag entspricht einem Wert von 276 Millionen US Dollar. Die beiden Seeüberwachungsflugzeuge stammen aus dem Baulos III. Der Grossteil des Arbeitsvolumens wird in Seattle anfallen, hier werden die P-3A Poseidon gebaut. Die Flugzeuge werden bei der US Navy die alten AP-3C Orions ersetzen. Die US-amerikanischen Seestreitkräfte haben inzwischen 64 P-8A Poseidon in Auftrag gegeben. Der P-8A Poseidon basiert auf der Boeing 737-800 und ist mit modernsten Sensoren für die U-Bootbekämpfung ausgerüstet.

Boeing P-8 Poseidon Seeüberwachungsflugzeug und U-Bootjäger