Mexiko bestellt weitere C295

Mexiko hat mit Airbus Defence and Space einen Kaufvertrag über zwei weitere mittelschwere Militärtransporter vom Typ Airbus C295 für die Marine unterzeichnet.

Die mexikanische Marine betreibt bereits vier C295, sechs CN235 und zwei C212. Die beiden zusätzlichen Maschinen werden das Missionsprofil der Seestreitkräfte Mexikos weiter stärken und ergänzen. Der C295 wird durch zwei Pratt & Whitney Canada PW127G Turbopropeller Triebwerke angetrieben und kann für unterschiedlichste Transportaufgaben eingesetzt werden. Airbus Defence and Space konnte inzwischen mehr als 140 C295 an 19 Kunden verkaufen.