Flughafen Berlin Brandenburg erwartet Sommerferienwelle

easyJet am Flughafen Berlin Brandenburg (Foto: Flughafen BER)

Von heute Mittwoch bis Sonntag, den 7. September, erwartet der Flughafen BER insgesamt rund 3,7 Millionen Passagiere. Das sind rund 100.000 Fluggäste mehr als in den Sommerferien 2024.

Zu Ferienbeginn werden bereits 20 Kontrollspuren in den Terminals 1 und 2 mit neuen CT-Scannern ausgerüstet sein und damit vier mehr als ursprünglich geplant. Seit Mai 2025 wird der Kontrollbereich 1 mit der neuen Technik ausgerüstet. Alle acht Spuren dort sollten ursprünglich erst im Herbst fertig sein. Dank der guten Zusammenarbeit aller Partner können vier Spuren davon bereits rechtzeitig zu Ferienbeginn eingesetzt werden. Im Terminal 2 sind schon alle acht Spuren mit CT-Scannern ausgerüstet, im Terminal 1 wurde der Kontrollbereich 5 im März dieses Jahres in Betrieb genommen. Dort haben sich die Wartezeiten bereits deutlich verkürzt.

Am ersten Ferienwochenende, in der Zeit von Mittwoch, den 23. Juli, bis Sonntag, den 27. Juli, erwartet der BER circa 390.000 Fluggäste. Während der gesamten Ferienzeit werden insgesamt rund 24.300 Flugzeuge am BER starten oder landen.

Besonders gefragt sind auch dieses Jahr Urlaubsorte am Mittelmeer, so in der Türkei, in Spanien, in Italien und in Frankreich. Das beliebteste Reiseziel ist weiterhin Palma de Mallorca. In den Ferien starten insgesamt bis zu 70 Flüge wöchentlich von Eurowings, easyJet, Ryanair und Sundair auf die größte Baleareninsel. Im gesamten Sommerflugplan verbinden mehr als 70 Airlines den BER direkt mit 150 Zielen in 50 Ländern.

„Ganz besonders freut mich, dass wir bereits zu den Sommerferien vier neue Spuren mit CT-Scannern im Kontrollbereich 1 in Betrieb nehmen können. Dank der modernen CT-Technik müssen unsere Fluggäste elektronische Geräte und Flüssigkeitsbehältnisse bis 100 ml an den so ausgestatten Spuren nicht mehr aus dem Handgepäck nehmen. Das vereinfacht die Kontrollen und reduziert mögliche Wartezeiten“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Die wichtigsten Reisetipps

Grundsätzlich empfiehlt die Flughafengesellschaft allen Ferienreisenden, sich rechtzeitig vor Abflug im richtigen Terminal einzufinden und die Hinweise der jeweiligen Airline zu beachten. Wer sich zudem vorab auf der Website oder in der App des BER über die Abläufe am Flughafen informiert, Parkplätze online bucht und vorab online eincheckt, kann entspannter in den Urlaub starten. Auch das Abgeben des Gepäcks am Fast Bag Drop spart wertvolle Zeit. Reisende können ihr Abflug-Gate über jede Sicherheitskontrolle im Terminal 1 oder Terminal 2 erreichen. Das jeweilige Boarding-Gate schließt in der Regel 30 Minuten vor dem Abflug.

BER Runway

Ab sieben Tage vor Abflug können Passagiere kostenlos ein Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle im Terminal 1 buchen.

runway.berlin-airport.de

BER Biometrics

Reisende können Service-Angebote wie BER Runway oder den Zugang zur Zentralen Ausreise auch kontaktlos nutzen.

biometrics.berlin-airport.de

Anreise mit ÖPNV

Die Flughafengesellschaft empfiehlt, die aktuelle Verkehrslage für den Anreisetag zu prüfen. Aufgrund von Bauarbeiten kommt es bei der S-Bahn Berlin vom 24. Juli bis 4. August zu Einschränkungen. Während die Linie S45 zwischen Flughafen BER und Südkreuz voraussichtlich im 10-Minuten-Takt verkehrt, fährt die Linie S9 den Flughafen BER in diesem Zeitraum nicht an.

www.vbb.de/fahrinfo

PKW-Parkplatz vorab buchen

Aufgrund der hohen Nachfrage in der Ferienzeit ist es ratsam, vorab online einen PKW-Parkplatz zu reservieren.

parken.berlin-airport.de

Buchung von Fernverkehrstickets

Ab sofort ist es möglich, direkt auf der Website des Flughafens oder in der BER App ein Fernverkehrsticket für die Anreise zum Flug zu buchen.

fernverkehr.berlin-airport.de

Valet Parking

Auf Wunsch können Reisende ihr Auto bequem auf der Terminalvorfahrt, direkt vor der Check-in-Halle abgeben. Das Fahrzeug wird geparkt, auf Nachfrage gereinigt und steht bei Ankunft am BER wieder bereit.

valet.berlin-airport.de

Verbotene Gegenstände im Gepäck

Bereits beim Packen gilt es, die Sicherheitsvorschriften für die Kontrollen zu beachten! So sind im Aufgabegepäck Powerbanks und E-Zigaretten verboten. Diese dürfen grundsätzlich nur im Handgepäck mitgeführt werden unter Beachtung der jeweiligen Mengenvorgaben und Transportvorschriften.

gepaeck.berlin-airport.de

Flüssigkeiten

Die EU-weite Regelung gilt weiterhin: Gestattet sind nur Flüssigkeitsbehältnisse, die jeweils eine Menge von 100 ml und insgesamt die Menge von 1 Liter nicht überschreiten. Allerdings müssen Flüssigkeiten an den Sicherheitskontrollen mit CT-Scannern nicht mehr ausgepackt werden.

sicherheitskontrolle.berlin-airport.de

Fast Bag Drop

Wer nur mit Handgepäck fliegt, kann sich direkt zur Sicherheitskontrolle begeben. Insgesamt stehen in den Terminals des BER mehr als 120 Self-Check-in-Automaten bereit, an denen Reisende ihr Gepäcklabel ausdrucken und ihr Gepäck danach eigenständig aufgeben können. 19 Airlines bieten diesen Service mittlerweile am BER an.

https://ber.berlin-airport.de/de/fliegen/checkin-boarding.html

easyPass

Passagiere, die einen biometrischen Reisepass oder neuen deutschen Personalausweis besitzen, können die automatische Passkontrolle EasyPass nutzen und somit zur Abreise in ein Nicht-EU-Land damit schneller die Grenzkontrolle passieren. Dies gilt ebenso für Drittstaatsangehörige ab 12 Jahren mit elektronischem Reisepass und deutschem Aufenthaltstitel. Mit Kinderreisepässen ist das nicht möglich.

https://ber.berlin-airport.de/de/fliegen/kontrollen/pass-und-ausweiskontrolle.html#easypass

Neue Shops und Gastronomien ergänzen das Angebot

Am BER erwarten Reisende sowohl im öffentlichen Bereich als auch im Sicherheitsbereich zahlreiche Shops und gastronomische Einrichtungen. Neu hinzugekommen sind in diesem Sommer im Sicherheitsbereich des Terminal 1 das Sushi-Konzept Friendly Fish und das Laggner Pizzatorio La Pizzaiola. Im öffentlichen Bereich des Terminals 1 sind REWE und Kamps rund um die Uhr geöffnet.

poi.berlin-airport.de

Coupons in der BER App

Reisende können von Rabatten und Sonderangeboten profitieren, die über Coupons in der BER App bei teilnehmenden Shops, Gastronomiebetrieben und Servicepartnern eingelöst werden können. Dafür einfach die BER App herunterladen, den passenden Coupon auswählen und diesen dann direkt vor Ort einlösen.

app.berlin-airport.de

Ausführliche Informationen für eine gute Vorbereitung auf die Reise finden Fluggäste auf der Website oder in der BER App:

